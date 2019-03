'Acredito que seja minha filha sim', diz Latino sobre 10ª herdeira

O cantor Latino. Foto: Instagram/@latino

O cantor Latino decidiu fazer uma declaração pública de amor para uma de duas filhas nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais. No stories do Instagram, divulgou um vídeo em que aparece com Bruna Morais em casa.

"Olha quem veio tomar café comigo. Bruninha, minha filha, que quase não vê o papai. Minha coisinha mais linda", afirmou Latino ao lado dela. Há dois anos, o cantor descobriu que é pai pela décima vez. Bruna Morais é modelo.

Em abril do ano passado, ele descobriu que é pai do 9º filho, Guilherme, que nasceu em 1998. A confirmação veio após um exame de DNA. "Nunca é tarde para ter 100% de certeza", disse o cantor na ocasião.

Sobre a 10ª filha, Latino contou: "Ela já é minha filha do coração. Acredito que seja minha filha sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos teste de DNA, mas a Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos". As declarações foram dadas ao jornal Extra.

Assista ao vídeo:

VEJA TAMBÉM: Pais conhecidos que têm muitos filhos