'Acredito em terapia': Raven Symoné comenta como ajuda terapêutica foi importante após fim de série

A atriz Raven Symone durante a premiere da série 'Empire', em Hollywood, na Califórnia, em janeiro de 2015. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A atriz norte-americana Raven Symoné, conhecida pela série da Disney, As Visões da Raven (2003-2007), falou em entrevista ao programa de TV da revista People sobre a importância da terapia em sua vida.

Ela começou dizendo que sempre foi protegida e que isso foi negativo para que ela enxergasse os fatos de forma mais verídica: "Fui protegida durante toda a minha carreira por causa do que me ensinaram a fazer, das pessoas ao meu redor e da minha infância".

Sobre ter se tornado mais franca ao longo dos anos, principalmente após o fim do seriado, a atriz respondeu: "Acredito em terapia" [...] "Eu me casando com Miranda [Pearman-Maday] ajudou muito. As pessoas que estão agora na minha equipe realmente estabeleceram uma base que me faz sentir confortável o suficiente porque sei que alguém me apoia".

"Em situações anteriores, eu diria coisas e recebia todos os tipos de coisas, mas as pessoas do meu lado estavam me castigando tanto quanto todos os outros, e eu não me sentia segura", completou.

Outro ponto falado pela estrela da Disney, foi sobre a sexualidade dos astros que trabalham em projetos para a televisão.

Segundo Raven, ela já viu pessoas na indústria "serem expulsas" após assumirem publicamente uma sexualidade contrária à heterossexualidade.

Para a atriz, a mudança chegou com uma nova geração que se impõe: "Nós não nos importamos com o que as pessoas dizem".

O casamento de Raven com Miranda aconteceu em uma cerimônia íntima que reuniu apenas alguns familiares do casal, em 2020.

A atriz revelou sua homossexualidade em seu perfil no Twitter em 2013. "Finalmente posso me casar! Valeu governo! Orgulhosa de você", comemorou a artista em referência a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou uma lei que restringia direitos de casais homoafetivos em âmbito federal.