'Aconteceram coisas que eu nem imaginava', revela Gustavo Mioto sobre dez anos de carreira

Gustavo Mioto lança projeto Ano X para comemorar 10 anos de carreira Foto: Well Ribeiro

O cantor Gustavo Mioto completa dez anos de carreira no dia 29 de junho. E para comemorar em grande estilo, o cantor lança nesta sexta-feira, 18, o primeiro projeto de dez, que serão divulgados ao longo do ano. Intitulado como Ano X, Mioto promete entregar um projeto por mês.

No total, serão três shows Sem Cortes, três Pé na Areia, três festivais Solteiro Não Trai e o álbum acústico que será lançado em dezembro deste ano. O primeiro show Sem Cortes aconteceu em Jaguariúna e estará disponível para o público no YouTube, a partir das 19h desta sexta.

Em uma conversa divertida com o E+, Gustavo revela que quando iniciou sua carreira, em 2012, sonhava em viver tudo isso, mas que agora é tudo diferente. "A gente sempre sonha, mas nunca estamos preparados para acontecer mesmo. Então nesses dez anos aconteceram coisas que eu nem imaginava. Aquele guri, de 2012, nem imaginava", fala.

Entre tantos hits, Solteiro Não Trai é um dos maiores lançamentos do cantor, mas nem sempre foi assim. "Admito que quando as músicas são mais felizes e chiclete, a gente tem na cabeça que tem que acontecer rápido, e essa música não foi assim. Ela não aconteceu rápido, não foi um negócio que viralizou", relembra.

Assim que a música foi lançada a preocupação tomou conta de toda a equipe e até um novo projeto foi gravado para substituir o hit. "Lançamos ela em novembro, cantava nos shows, a galera reagia, mas não acontecia muita coisa. Eu cheguei a gravar outro projeto achando que Solteiro Não Trai não vingaria e acabou que ela [a música] acabou com o projeto novo, pois estourou e foi uma surpresa", explica.

Gustavo Mioto lançou uma nova versão da música para o projeto Sem Cortes Jaguariúna e explica que o que muda é que as pessoas "vão poder assistir a conversa em volta da música". Para o sertanejo, é importante criar um mundo para cada música antes de cantar: "A gente tem que trazer as pessoas pro mundo da música, acho que isso é importante para ambientalizar a galera e entender a história por trás de Solteiro Não Trai".

Por ser um show totalmente sem cortes os erros também estão presentes e o cantor confessa que é até perigoso apresentar esse projeto assim, sem nenhuma edição. "A gente acaba falando umas besteiras, dançando em momentos que devíamos nos controlar", confessa em meio a risadas.

Mas, se tem uma coisa que Gustavo promete é espontaneidade nesse primeiro projeto do Ano X, repleto de conversas e erros que deixaram tudo mais leve. "Tem coisas muito 'massa', são conversas espontâneas e que eu gosto muito porque acontece na hora e já falamos ali também", fala.

O que esperar para os próximos dez anos?

O projeto Ano X surgiu de forma natural, mas entre tantas ideias algumas já foram deixadas de lado e adiadas para a comemoração daqui 20 anos. Falando em 20 anos de carreira, Gustavo espera que sua vida continue girando em torno da música: "Ela é uma parte de mim e espero não mudar isso".

O cantor também fala da época em que pensou em desistir e revela que foi por frustração e muita coisa engasgada. "A gente se deixa levar por opinião de terceiros, que não tem nada a ver e não tem moral nenhuma pra falar. A gente acaba cedendo alguns comentários maldosos e na época muita coisa bateu em mim de uma vez, mas tive forças, além do apoio da minha família e amigos para não desistir", conta.

Gustavo Mioto relembra amizade com Marília Mendonça: 'Ela era uma pessoa muito importante'. Foto: Instagram/@gustavopmioto

Gustavo Mioto relembra amizade com Marília Mendonça

A voz de Marília Medonça também está em um álbum de Mioto. Em Inconfundível, é possível matar a saudade da rainha da sofrência com a música Restrição Sentimental. O feat era para ter saído há uns dois ou três anos, mas os dois sempre acabavam deixando para depois.

Gustavo conta que por mais que a relação dos dois fosse muito boa, nem sempre foi assim. "No começo a gente achava que um não gostava do outro, mas um dia nos sentamos para conversar e ficamos muito amigos. A gente conheceu as duas pessoas, antes de ir pro lado artístico. Eu conheci a pessoa Marília antes dela estourar e ela me conheceu como pessoa antes do meu sucesso", conta.

"Ela era uma pessoa muito importante. Quando eu pensava em alguma coisa, mandava para ela ver se gostava e se dava a bênção. Foi uma honra poder dividir um pouquinho da vida e uma música com ela", fala com um olhar repleto de saudade.

Para comemorar os 10 anos de carreira, Gustavo Mioto lançará um projeto por mês até dezembro Foto: Well Ribeiro

O coração está aberto para negócios?

O cantor está solteiro desde 2021, quando o namoro com Thaynara OG chegou ao fim, e explica que para esse ano o foco está em torno do projeto Ano X. "São dez projetos e em seis deles têm músicas inéditas. É muita música para gravar em um ano. É um grande desafio e acho que não vou ter tempo e 'gastrite' suficiente para me entregar a um relacionamento", fala em meio a risadas.

Mas o sertanejo reforça que se for pra acontecer, ele estará aberto a isso. "Tudo pode acontecer, a gente não diz 'nunca', mas neste momento a cabeça tá girando no projeto do Ano X. Se vier é lucro, mas se não vier tá tudo bem também", conclui.

O cantor finaliza contando que retornar aos palcos tem sido como uma primeira vez e que a expectativa é que a galera se sinta ali, com ele no show: "Espero que se sintam lá em Jaguariúna e conheçam o meu show totalmente sem cortes". No final de 2022, Gustavo Mioto fecha os dez projetos do Ano X com o lançamento do acústico que tem tudo para ser a consolidação dos dez anos de carreira. "É um disco que vai ser produzido com calma e que eu sempre quis fazer, estou ansioso para ele acontecer", completa.