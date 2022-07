Acompanhante terapêutico de Sérgio Hondjakoff comenta evolução do ator na reabilitação

Rafael Ilha apresentou o terapeuta Sandro Barros para Sérgio Hondjakoff. Foto: Instagram/@terapeutasandrobarros

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido como o Cabeção de Malhação, segue em reabilitação em uma clínica, em São Paulo, desde junho, após um surto de abstinência de drogas, que o fez ameaçar o próprio pai de morte.

Neste processo, o ator está contando com Sandro Barros, acompanhante terapêutico, apresentado por Rafael Ilha. No último domingo, 24, no Instagram, o profissional posou ao lado de ambos e comentou sobre a evolução de Sérgio.

"Muito feliz de ter encontrado o Serginho Hondjakoff com o Rafael Ilha na clínica em São Paulo. Gostei de atender o Serginho e percebi um avanço no tratamento. Agora é acreditar e ter esperança na recuperação", declarou Sandro.

Rafael Ilha, que já foi dependente químico, tem apoiado Sérgio durante todo o processo. Em uma entrevista à Quem, Carmen Lucia, mãe do ator, o agradeceu: "Estou bem mais confiante de que agora vai dar tudo certo. É uma clínica que não teríamos condições de pagar. O anjo Rafael Ilha, que eu nem conhecia pessoalmente, só pela TV, foi o único que propriamente caiu do céu para nos ajudar. Agora é esperar o tratamento acabar e torcer pra que essa seja a última internação dele".