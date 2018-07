'Acho que vou me candidatar', diz Silvio Santos sobre presidência

Silvio Santos ao lado de humoristas representando Lula e Dilma Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Durante a gravação do Programa Silvio Santos, que irá ao ar no próximo domingo, 21, no SBT, o apresentador Silvio Santos fez comentários bem-humorados sobre uma possível 'candidatura' ao mundo político: "Eu não estava mais pensando em política, mas, depois que o Luciano Huck se candidatou, eu fiquei muito chateado e eu acho que vou me candidatar. Pois eu estou com 86 anos, estou muito mais maduro, tenho agora decisões muito mais adultas e estou convnecido que o governo na minha mão seria um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas".

Silvio fez referência aos recentes indícios de que o apresentador do Caldeirão possa se lançar como candidato à presidência da república nos próximos anos.

"Eu estou pensando seriamente, pois o Luciano Huck está fazendo cócegas na minha consciência. Se o povo poderá votar em Luciano, poderá votar em mim, porque eu sou aquele presidente que dirá que os ricos sejam menos ricos e os pobres menos pobres", complementou o apresentador.

Não seria a primeira vez que o apresentador almejaria o cargo, já que, em 1989, ele lançou-se como candidato à presidência, enfrentando problemas que acabaram não permitindo que sua candidatura fosse em frente.

Durante o programa, Silvio ainda interagiu com humoristas que interpretam personagens satirizando os ex-presidentes Dilma e Lula, Mila Ribeiro e Ênio Vivona.