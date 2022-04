'Acho que vocês sofreram mais que eu', diz Maria sobre expulsão do 'BBB 22'

Nos Stories, Maria falou sobre como reagiu após sair do 'BBB' e como tem sido a vida pós reality. Foto: Instagram/@eumaria

Soltou a voz! Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB Maria abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas dos seus seguidores sobre como tem sido a vida pós reality. A atriz foi expulsa do programa após acertar o balde do Jogo da Discórdia com muita força na cabeça de Natália.

Um internauta perguntou o que ela sentiu quando foi expulsa, e ainda falou que "chorou e odiou" vê-la saindo do programa. "Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada [risos]. Depois que conversaram comigo, fui embora direto pra minha casa, ver meus amigos... Achei uma saída muito boa", respondeu.

Outro seguidor questionou se a cantora tinha procurado por tratamento após o reality e pontuou que era "bonito cuidar da mente e buscar evoluir". Em resposta, ela explicou que sua única doença é a tireoide, que ela já trata, e a terapia que já fazia antes mesmo do programa.

Internautas perguntaram como Maria reagiu sobre expulsão do 'BBB' e se ela buscou por tratamento depois do reality. Foto: Instagram/Stories/@eumaria

"Tratamento pra quê? Porque minha única doença é a tireoide e eu tô cuidando direitinho... Terapia já faço há um ano e meio. Cuidar da língua também é ótimo", escreveu a ex-BBB.

Em outro Story, perguntaram como estava a vida depois de ter participado do Big Brother Brasil e Maria não escondeu que "muitas mudanças" estão acontecendo em sua vida: "Venho tendo muitas mudanças em vários setores da minha vida, outras optei por deixar do mesmo jeito... Recebendo muito carinho das pessoas (também sendo alvo de muita fofoca, mas faz parte de exposição, nem lei e nem ligo)".

"Estou vivendo uma fase que me exige muita paciência e generosidade comigo mesma... E até quando as coisas ficam meio conturbadas, tem sido muito gostoso. Eu estou muito feliz, sim. Rodeada de amor", finalizou Maria. Ainda nos Stories, ela confirmou que vai participar do Dia 101 do BBB 22 - o encontro que acontece após a final do reality.