'Acho muito invasivo ligar direto', diz Fernanda Souza sobre chamadas telefônicas

Além de ser atriz e apresentadora, Fernanda Souza também tem um canal no YouTube. Foto: Instagram / @fernandasouzaoficial

Há quem diga que em tempos de WhatsApp, ligação virou prova de amor. Essa é a realidade da atriz e apresentadora Fernanda Souza, que na última semana publicou um vídeo em seu canal respondendo perguntas e tocou no assunto.

A pergunta era: "Qual o seu toque de celular?". A youtuber respondeu com o bom humor característico: "Meu celular nunca está para fazer barulho. Eu não gosto do barulho do WhatsApp, telefone ligando… Queria entender por que as pessoas ligam umas para as outras. Ligar para mim, nos dias de hoje, é tipo aparecer na porta da casa da pessoa, bater e falar: 'quero almoçar'. Quando vou ligar pra alguém, pergunto: 'posso te ligar?', porque acho muito invasivo ligar direto".

Confira o vídeo completo: