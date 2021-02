'Achei que tinha algo de errado comigo', diz Gabriela Pugliesi sobre tratamento para engravidar

Gabriela Pugliesi e Erasmo se separaram após três anos de casados Foto: Instagram/ @gabrielapugliesi

Depois do influenciador Erasmo confirmar os rumores de que seu casamento com Gabriela Pugliesi tinha chegado ao fim, neste domingo, 21, a influenciadora se pronunciou pela primeira vez em vídeo no Instagram nesta segunda-feira, 22, e em stories hoje, 23.

Na publicação, Gabriela não deu detalhes do motivo da separação. “Não dá para ficar fazendo a blasé e fingir que nada aconteceu. Terminei meu casamento sim, fiquei na merda por dois dias, mas já levantei a cabeça. Erasmo errou comigo", afirmou ela.

A influenciadora revelou ainda que passou por um tratamento, de um ano e três meses, para tentar engravidar, que foi detalhado nos stories desta terça-feira. “Recebi muitas dúvidas sobre o congelamento de óvulos, que eu também não entendia nada disso até começar a tentar engravidar. Por mais de um ano fui, todos os meses, induzir e injetar hormônio”, iniciou.

Tentativas de engravidar

“Ficava quinze dias injetando hormônio e quinze dias na expectativa de estar grávida. Nunca vou conseguir resumir nada do que vivi, porque é muito complexo. Mas hoje vejo quanto esse processo me fortaleceu mais ainda, de ser resiliente e acreditar que as coisas acontecem na hora certa”, explicou ela.

Pugliesi contou que passou por algumas dificuldades e que, desde que iniciou o tratamento, seu corpo mudou muito. Um ano após tentativas sem sucesso, ela procurou a irmã, que é médica especialista em reprodução humana, para tentar auxiliar no processo.

Então, em dezembro de 2020, ela fez uma bateria de testes para criar novas estratégias para ter o sonhado filho. “Achei que tinha alguma coisa de errado comigo. Não tinha nada. Fui para mais uma nova tentativa. Outros hormônios, outra estratégia, outro timing, enfim. Foi incrível. Aspirei uns onze óvulos. Deu cinco embriões, já estavam aprovados. Eu ia ter colocado um embrião ontem. Teoricamente, eu ficaria grávida ontem”, disse.

Porém, depois de terminar o seu relacionamento, Gabriela não deu continuidade no tratamento e afirma que acredita que a gravidez virá no tempo certo “Depois de o meu casamento acabar eu penso: ‘olha como Deus é bom, imagina se eu descubro alguma coisa grávida e não tem como continuar o casamento’ (...) Eu não tenho problemas pra engravidar, mas será no tempo de Deus e, por isso, eu agradeço”.

Fim do casamento

Gabriela e Erasmo estavam juntos desde 2015 e se casaram em Trancoso, em uma cerimônia na praia, em abril de 2017. No vídeo publicado por Pugliesi, ela conta que, neste mês, houve um acontecimento que ela não esperava e que teve uma decepção.

Em stories compartilhados neste domingo, 21, Erasmo também falou sobre o fim da relação. “A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi. A gente já conversou bastante. Mas, no momento, cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo cure qualquer ferida que ficou”, disse ele, também sem dar mais detalhes.

