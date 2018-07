Acervo oficial de Albert Einstein desmente tuíte de Trump atribuído ao cientista

Um tuíte de Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou atenção ao ser resgatado por um escritor americano no Twitter. "Se os fatos não se encaixam à teoria, mude os fatos", diz a postagem feita por ela - porém, a frase é atribuída a ninguém menos que Albert Einstein, um dos cientistas mais conhecidos da história.

A frase causou estranheza para muita gente e acabou virando motivo de piada com Ivanka por sua falta de veracidade.

Graças à repercussão, um perfil autorizado e gerenciado pela própria Albert Einstein Estate, fundação responsável pelo acervo do físico, confirmou que a frase nunca foi dita por ele e, portanto, é falsa.

O caso ainda foi além quando a fundação descobriu outra frase falsamente atribuída a Einstein - desta vez, publicada pelo próprio presidente Donald Trump: "Você tem que aprender as regras do jogo. E então você tem que jogá-lo melhor que qualquer um".

"É bom apontar que Ivanka não é a única [da família] Trump a atribuir errôneamente uma frase a Albert Einstein", alfinetou o perfil, citando a postagem do ex-presidente.

Confira as postagens abaixo:

It's worth pointing out that Ivanka Trump isn't the only Trump to misattribute a quote to Albert Einstein. https://t.co/qL5dSfXn1E