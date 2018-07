Ação pode levar fã para conhecer Gal Gadot e Patty Jenkins em estúdio de 'Mulher Maravilha 1984'

Gal Gadot como Diana em 'Mulher-Maravilha'. Foto: Clay Enos/DC Comics-Warner Bros. Pictures

Enquanto Mulher Maravilha não estreia – o filme chegará aos cinemas apenas em novembro de 2019 –, os fãs podem ter a oportunidade de conhecer a protagonista Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins enquanto ajudam uma institução de caridade.

A ação da Omaze, divulgada nesta quinta-feira, 26, vai dar para uma pessoa e um amigo uma viagem para Londres (onde está o set de filmagem do longa), que serão recebidas por Gal e Patty, e hospedagem em um hotel 4 estrelas. O vendedor e seu amigo (a) vão ser caracterizados com o visual do filme, que se passa em 1984, e vão participar de uma cena extra ao lado de Gal Gadot.

Para participar, é necessário entrar no site do Omaze e doar um valor, que vai para o The Anti-Recidivism Coalition, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da ressocialização de ex-detentos e luta pelo fim da precarização do sistema carcerário dos Estados Unidos.

Cada valor dá diferentes chances de ganhar. Quem doa 10 dólares, por exemplo, tem 100 chances de ganhar. Quem doa 25 dólares, tem 250 chances. É possível participar até o dia 12 de setembro e o site vai escolher o vencedor por meio de sorteio.

Assista abaixo ao vídeo (em inglês) de Gal Gadot e Patty Jenkins explicando sobre a ação: