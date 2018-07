Abalada com resultado da eleição americana, Katy Perry decide reescrever álbum

Katy Perry Foto:

Uma das artistas mais engajadas na campanha para Hillary Clinton nas eleições americanas - e contra Donald Trump -, Katy Perry decidiu reescrever o álbum que iria lançar no começo de 2017. De acordo com o jornal The Sun, a cantora teria ficado muito abalada com a vitória do bilionário e decidiu mudar o tom de algumas canções.

Segundo a publicação, Katy espera que “suas músicas novas possam inspirar a cura, a paz e a união após a vitória de Trump”. Logo após o resultado das eleições, a cantora chegou a postar no Twitter: “Vou chorar até meus cílios postiços caírem".