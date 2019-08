Aaron Carter denuncia ex-namorada por violência doméstica

O cantor Aaron Carter. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

Aaron Carter decidiu denunciar a ex-namorada para a polícia de Lancaster, no Reino Unido. O cantor alega que Lina Valentina o agrediu dias antes do rompimento do romance.

As informações foram divulgadas pelo TMZ. Aaron relata que Lina deu um tapa no rosto dele na madrugada do dia 31 de julho. Ainda segundo o noticiado pelo site, o Lina acusava o cantor de estar apaixonado por outra pessoa.

Dias antes da denúncia de violência doméstica, familiares de Aaron teriam chamado agentes de emergência por temerem que o cantor pudesse machucar alguém ou a ele mesmo após o fim do namoro.

“Lina e eu decidimos seguir caminhos separados. Eu estava esperando que este fosse o que duraria para sempre. Nós até conversamos sobre ter filhos, mas não conseguimos superar nossas diferenças”, desabafou Aaron nas redes sociais. Para o cantor, o namoro se tornou “insalubre” e era a hora de dar um basta.

Lina Valentina não se pronunciou sobre o assunto.