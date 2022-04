A$AP Rocky é preso em aeroporto de Los Angeles por suposto tiroteio

Rapper A$AP Rocky foi surpreendido pela polícia de Los Angeles e levado algemado de aeroporto. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O rapper A$AP Rocky foi preso nesta quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Segundo o site TMZ, ele estava voltando de férias de Barbados, onde estava com a cantora Rihanna, que está grávida do músico.

Ele teria chegado em um jato particular e sido surpreendido pela polícia no terminal. O tablóide afirmou que fontes que estavam presentes no local viram A$AP ser levado algemado do aeroporto.

De acordo com a emissora americana NBC, a prisão está relacionada com um incidente de novembro de 2021, no qual o rapper estava com uma arma de fogo e supostamente atirou duas ou três vezes em uma pessoa, que ficou com a mão ferida.

O veículo disse que o advogado do música confirmou a prisão e informou que a polícia local de Los Angeles está investigando o envolvimento de Rakim Mayers, nome verdadeiro de A$AP, no ocorrido.

A$AP Rocky esteve no Brasil em março para uma apresentação no Lollapalooza. Ele e Rihanna assumiram um relacionamento no início de 2021 e, atualmente, esperam a chegada do primeiro filho.

O rapper já havia sido preso anteriormente, após se envolver em uma briga na Suécia, em junho de 2019. Na época, ele foi condenado por agressão pela justiça do país, mas liberado de pena após julgamento.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais