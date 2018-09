‘A única bandeira que eu carrego hoje é a da anticorrupção’, diz Marcio Garcia

O ator Marcio Garcia Foto: Instagram / @oficialmarciogarcia

Após ser anunciado como um dos destaques da nova campanha publicitária da Johnson e Johnson, Marcio Garcia falou ao E+ sobre seu programa, o Tamanho Família, sua rotina com a família e também a respeito do momento político pelo qual o Brasil passa. O apresentador estava acompanhado de sua mulher Andrea Santa Rosa no evento realizado na sexta-feira, 23, no Teatro Santander, em São Paulo.

“A única bandeira que eu carrego hoje é a da anticorrupção. Acho que isso não tem partido, isso não tem direita e esquerda. Acho que isso deve ser o nosso grande foco”, afirmou Marcio.

O artista da Globo conta que suas percepções políticas não são unanimidade em seu círculo social. “Eu tenho a opinião diferente de alguns colegas, mas a gente já se encontrou e entendeu que a corrupção é um problema que assola o país e atinge todo o cidadão.”

Segundo Marcio Garcia, esse posicionamento o afasta de confusões. “Todo mundo unido contra a corrupção é a maior e única bandeira de convergência. Não tem chance de ter algum desentendimento. Contra isso todo mundo é.”

Marcio Garcia e sua mulher, Andrea Santa Rosa. Foto: Imagem cedida pela assessoria de imprensa Johnson e Johnson.

Vida saudável. Marcio Garcia e sua mulher Andrea Santa Rosa são destaques da nova campanha publicitária da Johnson e Johnson que tem como tema ‘saúde todo dia’. O filme institucional do qual os dois participam estreou neste domingo, 26.

O casal, que tem quatro filhos, concorda que o grande desafio diário para manter a saúde é ter disciplina. “A gente tem uma rotina muito saudável. As crianças dormem muito cedo, 21h30 estão todos dormindo já. Eu faço questão de estar com eles no café da manhã. Sempre ofereço frutas”, conta Andrea, que é nutricionista. Marcio acredita que uma rotina muito saudável durante a semana permite algumas extravagâncias pontuais no fim de semana.