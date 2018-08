A ONU vai mesmo trazer a família de Kaysar para o Brasil?

Apesar da animação durante o programa, há questões sobre como a ONU vai agir para trazer a família de Kaysar Dadour para o Brasil Foto: Paulo Belote/Globo

Durante a final da 18ª edição do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tiago Leifert falou ao participante Kaysar Dadour, que ficou na segunda colocação, que a Organização das Nações Unidas (ONU) vai ajudar a trazer sua família da Síria. Kaysar veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando os pais para trás.

Apesar da animação na hora do programa, no Vídeo Show do dia seguinte, sexta-feira, 20, Leifert explicou que conversou com Kaysar e baixou o tom sobre o assunto. "A ONU não vai entrar lá [na Síria] falando 'cadê a família do Kaysar?', não é isso. Ela é uma organização humanitária que consegue responder as perguntas que ele tem", explicou o apresentador.

Procurado pelo E+, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirma que a Globo não entrou em contato para falar sobre as tratativas de trazer os pais de Kaysar ao Brasil, pontuando que o processo de reunião familiar é complexo e definido em lei.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirmou que a ACNUR se colocou à disposição para esclarecimentos necessários às necessidades de Kaysar, "como faz com todas as pessoas na mesma situação".

Confira a íntegra abaixo:

"A Globo mantém estreita relação com a ONU e suas agências, em prol da discussão de questões de interesse público. Sobre esse assunto específico, houve uma aproximação para dar visibilidade ao tema dos refugiados de uma maneira geral e a Globo e a ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) estão trabalhando juntos numa campanha que irá ao ar em breve. Ao saber do Kaysar, participante do BBB 18, a ACNUR, que trabalha para proteger e promover soluções para refugiados em todo mundo, se colocou também à disposição para dar a ele todos os esclarecimentos necessários sobre suas necessidades, como faz com todas as pessoas na mesma situação."