'A música me salva', diz Juliette sobre nova turnê pelo Brasil

Juliette Freire anunciou as datas e os locais de 'Caminho', primeira turnê pelo Brasil. Foto: Fernando Tomaz

A cantora e influenciadora Juliette Freire, vencedora do BBB 21, anunciou que fará cinco shows para dar início à primeira turnê dela como cantora pelo Brasil. A novidade foi divulgada pela própria artista no Instagram nesta quinta-feira, 3.

"A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo", escreveu a cantora na postagem. A turnê se chamará Caminho e novas datas ainda serão confirmadas.

Por enquanto, Juliette passará pela cidade do Rio de Janeiro no próximo dia 26, por João Pessoa, na Paraíba, estado onde a influenciadora nasceu, no dia 2 de abril, por Vitória, no Espírito Santo, no dia 30 de abril, e pela capital de São Paulo no dia 6 de maio. Ela ainda fará um show em Recife, em Pernambuco, mas a data ainda não está fechada.

No anúncio, a cantora ainda falou sobre a ansiedade do novo desafio e também fez referência ao nome escolhido para a turnê. "Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro", escreveu.

Juliette lançou o primeiro álbum para marcar a estreia da carreira dela como cantora em setembro do ano passado. Na época, o EP quebrou o recorde de Olivia Rodrigo e se consagrou como o projeto com mais streams no Spotify 24h após o lançamento.

O disco contou com os singles Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin.

