'A minha homenagem eu presto em oração', diz Thammy Miranda sobre Gugu

Thammy usou seu Instagram para falar do funeral do apresentador Gugu Foto: Instagrem / thammymiranda

Thammy Miranda publicou uma série de stories em seu Instagram para explicar o porquê de não ir ao funeral do apresentador Gugu Liberato, realizado nesta quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

As postagens foram motivadas por perguntas de seguidores e Thammy começou esclarecendo que não era amigo íntimo do comunicador.

"Eu nunca liguei para o Gugu para saber se ele estava bem, como estava a vida dele, se ele precisava de alguma coisa, para dizer que eu estava com saudade dele. O carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por ele é de trabalho", comentou.

"Eu jamais iria até lá somente para aparecer, dar uma entrevista ou qualquer coisa desse tipo. Então, a minha homenagem eu prefiro prestar aqui, em oração", explicou. Ele lembrou também que era a mãe dele, a cantora Gretchen, quem tinha uma amizade maior com Gugu.

Thammy também aproveitou as postagens para relatar sua reação quando foi informado do acidente do apresentador. "Quando eu fiquei sabendo, eu estava lá em Orlando e a primeira coisa que eu fiz, realmente, foi orar e pedir para que Deus protegesse ele, para que nada de pior acontecesse".

Por fim, ele deixou um recado para a família do apresentador, desejando forças e amor para os filhos, a mulher e a mãe de Gugu. "Então, eu deixo aqui todo o meu amor, todo o meu carinho, do fundo do meu coração, para a família dele, para os filhos, para que eles sejam muito fortes nesse momento e que Deus conforte o coração deles", concluiu.

Após o velório, o corpo de Gugu foi enterrado no cemitério Gethsêmani, na manhã desta sexta-feira, 29.

Confira fotos do velório de Gugu Liberato:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais