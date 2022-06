'A maior cantora desse Brasil', diz Maraisa em declaração para Maiara

Maiara e Maraisa em show na cidade de Barreiras, na Bahia. Foto: Instagram/@maraisa

Maraisa aproveitou a noite deste quinta-feira, 23, para fazer uma declaração para a sua irmã, Maiara, nas redes sociais. Na publicação, a cantora compartilhou um clique abraçada com sua dupla em um show que fizeram em Barreiras, na Bahia.

Na legenda, ela escreveu um texto falando sobre a admiração e orgulho que sente de Maiara, com quem forma uma das duplas sertanejas mais consolidadas do País. "Você é a única pessoa nesse mundo que ainda tem o controle dos meus sentimentos e da minha emoção", disse.

"Deus me abençoou com esse presente: nascer com a mulher mais forte, mais 'coração', mais determinada e com a personalidade mais linda que eu conheço nessa vida", continuou Maraisa.

Ela ainda exaltou o trabalho da irmã como artista: "A maior cantora desse Brasil. Meu trabalho em cima do palco como segunda voz é fácil, porque nunca vi ninguém com uma postura tão perfeita no palco".

Leia a declaração completa: