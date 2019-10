'A Kelly Key foi uma das mulheres que mais amei', conta Latino

Kelly Key e Latino em foto de junho de 2002, durante a entrega do Prêmio Multishow, no Rio de Janeiro. À época, os dois ainda eram um casal de namorados. Foto: Ricardo Ayres / Estadão

O cantor Latino relembrou a época em que era namorado de Kelly Key em entrevista ao programa Hora do Faro que vai ao ar. "A Kelly Key foi uma das mulheres que mais amei na vida", afirmou, em entrevista a Rodrigo Faro.

"Eu não sei amar pouco. Sou massagista, cozinheiro, carinhoso e ajudo as mulheres a ficarem ricas", gabou-se Latino em outro momento da atração.

O cantor ainda falou sobre a relação com Suzanna Freitas, filha que teve com Kelly Key. Recentemente, sua relação com ela chamou atenção por um suposto distanciamento entre os dois.

No dia do aniversário de Suzanna em 2017, por exemplo, Latino ignorou a data e deu parabéns apenas a seu macaco de estimação, Twelves (que morreria atropelado no ano seguinte).

No último mês de agosto, após um desabafo compartilhado pela filha em seu Instagram, Latino postou uma foto de um almoço ao lado dela e de outros membros da família.

"A gente tem se falado muito. Nunca fomos tão amigos como temos sido", garantiu Latino à Hora do Faro.

Latino também relembrou momentos de dificuldade em sua vida, como o período em que chegou a dormir em um viaduto no Méier, no Rio de Janeiro: "Eu cheirava muita cola de sapato para inibir a fome".

O programa Hora do Faro com participação do cantor Latino vai ao ar no domingo, 13, na Record TV.