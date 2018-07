'A internet avisou que meu filho só aparecia dormindo nas fotos', diz Thais Fersoza

Michel Teló, Thaís Fersoza e seus filhos Melinda e Teodoro. Foto: Instagram/@Tatafersoza

Em seu canal no Youtube, a atriz Thais Fersoza, mulher do cantor sertanejo Michel Teló, falou sobre seus dois filhos e sua experiência como mãe. Ela respondeu a perguntas de seus seguidores no canal Tatá Fersoza - nasce uma mãe, e até brincou com os memes de Teodoro, filho mais novo, quem chama de dorminhoco.

Mãe de Melinda, de 1 ano, e Teodoro, de três meses, Thais comentou que enquanto a filha é o bebê sorriso, o filho ainda é muito novo, e por isso dorme tanto. "Foi a internet que avisou que o Teodoro só aparecia dormindo nas fotos. Até procurei fotos do meu filho acordado,e não achei nenhuma", contou rindo. "Hoje quando ele está com os olhos abertos eu e Michel corremos para tirar foto".

Thais comentou as mudanças na alimentação de Melinda. "Já come a comida da casa, mas ainda restrinjo doce e suco, e cuido para que o alimento seja sempre orgânico e fresquinho".

Sobre uso de tablets e celular, a youtuber acredita que cada família tem seu jeito de cuidar. "Achei que só fosse dar este conteúdo para a Melinda depois de 1 ano, mas desde os 11 meses ela assiste a desenhos durante 30 minutos pela manhã e no fim do dia".

Thais se mostrou contrária às mães que entregam tablets para que os filhos as deixem sozinhas. "Eu quero é interagir com minha filha". A mãe revelou que sentiu um avanço nas associações da criança. "O conteúdo audiovisual fez bem, mas mantenho controle do tempo".

Segundo a mãe, Melinda já entende que a atenção dos pais é dividida entre ela e seu irmão. Thais contou que a filha dá uma risadinha quando os pais estão perto do irmão. "Ela já quer chamar a atenção".

Agora com dois filhos, Thais disse que tem achado difícil sair de casa porque é complicado sair com dois carrinhos, duas mochilas, duas cadeirinhas e as duas crianças. "Aos poucos consegui fazer só uma mochila, e às vezes levo só um carrinho, já que a Melinda sabe andar". "Mas é difícil porque não são duas crianças, são dois bebês".

O casal leu agluns livros sobre maternidade, e segundo Thais o marido leu pelo menos 12 títulos. "Como ele fica muito na estrada, quis participar de algum modo. Achei fofo". Entre as obras estão: Crianças Francesas Não Fazem Manha, 12 Horas de Sono com 12 Horas de Vida e Os Segredos de uma Encantadora de Bebês.