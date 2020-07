‘A gente transava dez vezes por dia’, conta Deborah Secco sobre Hugo Moura

A atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura Foto: Luciana Prezia

A atriz Deborah Secco deu alguns detalhes sobre sua vida sexual com o marido, Hugo Moura, em uma conversa que teve no canal no YouTube da apresentadora Sabrina Sato. O vídeo, publicado na quinta-feira, 2, faz parte de um programa em que Sabrina entrevista as pessoas por videochamada, cada um em seu banheiro.

Sabrina elogiou Deborah por tratar da sua sexualidade com naturalidade, e atriz disse que fica surpresa com a dificuldade das pessoas em falar sobre. “Eu acho uma loucura o tabu que as pessoas tem com o sexo. Minha filha veio do sexo. Todo mundo que existe veio do sexo, por que as pessoas têm tanto problema de falar sobre sexo?”, questionou ela.

Deborah então foi questionada sobre os efeitos em sua vida sexual que a gravidez teve. “Eu engravidei com dois meses de namoro. Quando eu engravidei a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente tava naquele momento em que só transava”, contou a atriz.

“Então claro que diminuiu, a gente tinha que fazer outras coisas da vida”, comentou Deborah. A atriz disse que tem aproveitado a quarentena para passar mais tempo com a família, algo que ela queria há algum tempo: “Tudo parou e eu me vi realizando o meu maior sonho no momento que era ter tempo pra ficar com a minha família. A princípio foi o céu”.

Atualmente Deborah é casada com Hugo Moura, e os dois são pais de Maria Flor, que tem quatro anos. “Meu maior sonho na vida era ser mãe, casar, ter uma família. Cada homem com que eu me envolvia eu achava que ia ser meu príncipe encantado. Hoje em dia eu vivo meu maior sonho”, contou a atriz.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais