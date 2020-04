‘A gente tenta explicar que esse vírus é invisível’, explica Felipe Simas aos filhos sobre covid-19

Assim que os primeiros sinais do novo coronavírus começaram a aparecer, como dor de cabeça, no corpo e febre, Felipe Simas desconfiou que estava doente. “Na segunda-feira passada, amanheci com dor de cabeça e uma leve dor no corpo. Com o passar do dia, surgiu uma febre alta e a dor de cabeça aumentou. Então, percebi que eram sintomas do coronavírus. Rapidamente me isolei no meu quarto e minha mãe buscou Maria e Joaquim (filhos)”, declarou.

O ator, que atualmente está na reprise da novela Totalmente Demais, da TV Globo, falou sobre a covid-19 neste sábado, 18, em entrevista a Patrícia Kogut, de O Globo. Felipe e Mariana Uhlmann têm três filhos: Maria, Joaquim e Vicente, que nasceu em fevereiro deste ano.

“Depois de uma semana, as crianças voltaram para casa. Eles não entendem muito bem porque percebem que eu já não estou tão ‘doente’ quanto falam. A gente tenta explicar que esse vírus é invisível e que, por isso, eles não podem chegar perto de mim”, afirma.

Felipe Simas admite que já sofreu mais no início da doença e se solidariza com aqueles que apresentam quadros graves do coronavírus. “Deixo aqui meus sinceros sentimentos a todos aqueles que perderam pessoas amadas e minha gratidão a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, prontos para entregar suas vidas em prol da cura de outras pessoas”, concluiu.