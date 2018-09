'A gente se desencontrou algumas vezes', diz Bruna Marquezine sobre namoro com Neymar

Na segunda parte da entrevista com Giovanna Ewbank, a atriz Bruna Marquezine falou sobre o seu complicado relacionamento com Neymar Foto: YouTube/@GIOH

Após receber uma declaração de amor de Neymar na primeira parte da entrevista para o canal no YouTube de Giovanna Ewbank, a atriz Bruna Marquezine comentou sobre o relacionamento tumultuado que tem com o jogador em novo vídeo postado nesta sexta-feira, 2. O namoro entre os dois, que começou em 2013, já passou por vários rompimentos e desta vez estão juntos desde a virada do ano do ano.

"Eu nem sei te explicar direito o que é. Eu acredito que é amor de verdade. Eu acredito muito em Deus, eu falo muito isso. Na bíblia diz que Deus é amor. Toda vez que eu amo alguém, eu me sinto muito próxima dele. É uma sensação de paz, de preenchimento inexplicável. Diferente de qualquer outra coisa e eu sinto isso com ele”, disse Bruna sobre seu relacionamento com Neymar.

“A gente sempre sentiu isso, sempre sentimos esse amor. Mas a gente sabe também que relacionamentos dependem de amor e nunca faltou amor, sabe? Isso que sempre fez com que a gente voltasse para a vida um do outro, mas é um relacionamento que não é fácil. Sempre foi um relacionamento à distância, que já é difícil. São duas pessoas que têm suas vidas expostas, duas pessoas com trabalhos, carreiras, enfim, que são complicados", explicou.

"[Somos] jovens também para ter que lidar com tudo isso é um relacionamento, que exige maturidade, o que a gente não teve em alguns momentos. A gente se desencontrou em alguns momentos por causa da distância, por causa do trabalho, de outras pessoas. Muitas pessoas acabaram interferindo no nosso caminho. Mas eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Por incrível que pareça, o momento que a gente mais se fortaleceu como parceiros de vida foi separados". continuou.

Veja abaixo o vídeo completo com a segunda parte da entrevista de Bruna Marquezine com Giovanna Ewbank.