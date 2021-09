'A gente não vai se separar jamais', diz Andréia Sadi sobre André Rizek

André Rizek e Andréia Sadi são casados desde 2020 Foto: Instagram/ @andrerisek

Andréia Sadi e André Rizek revelaram que se conheceram na casa de Caetano Veloso. O casal falou sobre o relacionamento ao podcast Donos da Razão nesta terça-feira, 28.

Os jornalistas falaram sobre intimidade, inclusive brigas do cotidiano, e a chegada dos gêmeos. Os pequenos João e Pedro nasceram em abril deste ano.

"A gente não briga. Tem discussão no dia a dia. A gente se casou um mês antes da pandemia. Passei a gravidez inteira isolada, então, o André virou meu porto-seguro, minha rede de apoio, meu namorado, meu amigo”, iniciou Andréia.

“Nós, jornalistas, não paramos. Trabalhamos o triplo. Larguei meu apartamento em São Paulo, depois de 9 anos em Brasília, e vim morar na casa do André no Rio. Com a malinha que eu trouxe, passei um ano", relembrou.

"Minha casa era de solteiro mesmo, não tinha nem espelho, só de barba. Quando ela queria se arrumar, chamava o elevador (risos)", disse Rizek.

Os comunicadores falaram que, após se conhecerem, a primeira aparição pública dos dois juntos foi em um show de Gilberto Gil. “Nosso primeiro réveillon juntos nós fomos para Niterói, porque o Gil convidou ela pra ver o show da virada. A gente não postava foto, nada, mas estava no palco”, explicou André.

“A gente se beijando e curtindo o show que estavam filmando e a Globo News mostrando. A câmera pegava o Gil em primeiro plano e a gente se beijando. No dia seguinte, estava em vários sites. Esse dia foi divertido", brincou. "Eu fiquei brava comigo mesma, mas foi sem querer. Tudo bem, paciência! Agora estamos aqui com os gêmeos”, contou Andréia.

Sobre a chegada dos filhos, André Rizek foi direto: "A vida ficou muito mais legal”. Esse período de quarentena fortaleceu muito o casal, segundo Sadi. "A gente não vai se separar jamais", frisou.