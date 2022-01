'A gente está levando o Acre para o mundo', diz Gleici Damasceno sobre filme em festival na Suécia

A atriz Gleici Damasceno, vencedora do 'BBB 18', que está no filme 'Noites Alienígenas', que será exibido no Festival de Cinema de Gotemburgo Foto: Caio Oviedo

O filme Noites Alienígenas, do documentarista e escritor Sérgio de Carvalho, é exibido no Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia, neste início de 2022. Protagonizado pela atriz Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18 e ex-participante de No Limite, em 2021, o longa-metragem foi o primeiro rodado no estado do Acre e fala sobre a vida de três jovens, amigos de infância, que se afastam pelas realidades sociais e voltam a se encontrar pelas periferias da cidade amazônica de Rio Branco.

Gleici interpreta Sandra, uma jovem negra, mãe solo, e que faz de tudo para criar o filho de maneira segura, apesar das dificuldades do dia a dia.

"Construindo minha personagem, Sandra, me identifiquei com ela. O cinema é uma forma de contar minha própria história nos personagens. Não é nem sobre mim, mas sobre muitas meninas de periferia que engravidam jovens, que têm familiares que são dependentes químicos e por aí vai", afirma Gleici Damasceno, em entrevista ao Estadão.

Além dela, o ator Chico Diaz e o cantor Gabriel Knox estão no papel principal. O filme também conta com atores não profissionais que, por vezes, já se sentiram impossibilitados de ter o sonho de atuar concretizdo. "Sempre foi uma vontade minha atuar, desde pequena. Nunca tive muito acesso a cursos renomados porque a gente sabe como é essa questão para o norte do país, que não tem tanta estrutura quanto Rio e São Paulo. E o Sérgio (diretor do longa) abriu oportunidade para os não atores. E descobriu novos talentos na região", ressalta Gleici.

Trecho do filme 'Noites Alienígenas', de Sérgio de Carvalho, com Gleici Damasceno como mãe solo Foto: Divulgação

A ideia de investir na carreira como atriz começou a se concretizar assim que Gleici Damasceno conquistou o prêmio no BBB 18, mas tinha outras prioridades na época.

"Eu pensei: 'Agora que eu ganhei o Big Brother, que tenho uma grana reservada, uma estabilidade para a minha família, pensei que agora eu poderia investir no meu sonho, que não precisava ficar mais guardado. A minha prioridade naquele momento era garantir uma formação, estudar para Psicologia, e ter uma perspectiva de vida", lembra.

Assista ao vídeo:

Ao ser convidada pelo diretor para fazer o teste de elenco e aprovada, Gleici participou das gravações, todas no estado natal dela. "Fiquei ainda mais feliz porque foi o primeiro longa gravado no Acre, no meu estado, e de saber que estamos avançando a partir daqui. Como é legal a gente se ver, ver as ruas históricas no nosso Acre e que não tiveram visibilidade"

Sobre o fato de o longa ser exibido no Festival de Cinema de Gotemburgo, a atriz comemora: "A gente está levando o Acre para o mundo! Ver o meu estado reconhecido internacionalmente me dá uma certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, através da arte, não só com meu nome".

A vida após 'BBB 18'

Quatro anos se passaram desde que Gleici Damasceno venceu o Big Brother Brasil 18. E ela pretende seguir investindo na área artística. "Agora estou me dedicando a minha carreira como atriz, na arte, nessa busca, sempre estudando e se dedicando e eu aprendo muito com outros atores. Recentemente gravei outro filme, 'Ninguém é de ninguém', do Vagner de Assis. Contracenar com Carol Castro e Danton Melo, estar no set com essas pessoas, foi muito importante para mim", disse.

Sobre acompanhar o reality show atualmente, ela garante que está sempre de olho nos acontecimentos dentro da casa. "Acompanho BBB, principalmente prova de anjo, do líder, dia de paredão. Eu amo o programa. Já vi muita gente falando que 'ah, não quero ser lembrada como ex-BBB'. Minha passagem pelo programa é de muito orgulho e me faz sentir muito forte. Além de ser a campeã do BBB 18, também tenho outras coisas pra mostrar. Não é qualquer pessoa que vai lá e ganha o programa", avalia.