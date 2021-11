‘A Fazenda 13’: Valentina é a nova eliminada do reality show

Valentina durante a roça em 'A Fazenda 13' Foto: Twitter/ @afazendarecord

Valentina Francavilla foi a nona participante eliminada de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 18. A ex-peoa deixou o reality com 15,38% dos votos.

Ela perdeu a disputa na preferência do público para a ex-banheira do Gugu Solange Gomes e a ex-panicat Aline Mineiro. Solange foi a primeira a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 38,44% dos votos.

Aline foi a segunda peoa salva com 46,18% dos votos do público. "Estou com tanta saudade do meu filho, só tenho a agradecer a você porque foi um programa que mudou a minha vida. Me superei muito como ser humano aqui", disse Valentina.

A formação da roça ocorreu da seguinte forma: Gui Araujo, o fazendeiro da semana, indicou um peão para a roça pela terceira vez nessa edição e colocou Aline direto na berlinda. Dynho Alves tinha o poder do lampião e mandou Valentina.

MC Gui ganhou o poder vermelho e deu para Valentina a chance de fazer a prova do fazendeiro. Solange, então, vetou Aline Mineiro da prova. Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes disputaram a prova do fazendeiro e Rico foi quem venceu e se tornou o novo fazendeiro.