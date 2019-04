'A coisa que eu mais escondi foi a que me deixou famoso', diz Carlinhos Maia

O humorista Carlinhos Maia. Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia falou sobre o início da fama no Programa da Maisa deste sábado, 6, e da vila que o tornou mundialmente conhecido na internet.

Localizada no interior de Alagoas, onde nasceu, a vila, segundo ele, é um "celeiro de talentos de pessoas comuns".

Ao mostrar seu dia a dia e os vizinhos que eram verdadeiros 'personagens' da vida real, o humorista alcançou a fama. Porém, nem sempre ele enxergou o lugar onde cresceu de forma positiva.

"No começo, eu tinha vergonha [da vila], não aceitava a pobreza, era barro no chão, quando chovia alagava tudo", contou. Ao refletir sobre isso, Carlinhos Maia disse: "a coisa que eu mais escondi na vida foi a que me deixou famoso mundialmente".

Recentemente, ele fez uma turnê pela Europa e planeja outra que chegue a mais países do mundo.