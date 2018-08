'A barriguinha da mamãe só cresce', diz Sabrina Sato em nova foto

Apresentadora está grávida de quase três meses. Foto: Rodrigo Zorzi / Estadão

Sabrina Sato está radiante com a gravidez e diz estar "na melhor forma" conforme a barriga vai crescendo. Nesta quinta-feira, 23, ela publicou uma foto no Instagram em que mostra a evolução da gestação.

"E a barriguinha da mamãe só cresce", escreveu na legenda em que também promove três marcas, sendo duas de sua coleção.

Grávida de quase três meses, a apresentadora revelou no começo de maio que espera uma menina. A gestação, segundo ela, é de risco. "Quando cheguei aqui, o risco [de perder o bebê] era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou em entrevista a Rodrigo Faro, gravada em um hospital.

Na semana passada, Sabrina falou da sensação de ver a barriga crescendo. "Sempre tive vontade de fazer foto na frente do espelho, igual a das mulheres grávidas que olhava e admirava. Hoje já tenho uma barriguinha para cuidar e estou me sentindo na minha melhor forma. Mais bonita do que nunca. O amor por ela e pela minha barriga só crescem mais a cada dia", escreveu em outra foto.