'A Ana Paula Arósio sumiu, de vez em quando penso nisso', diz Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond Foto: Patricia Cruz / Estadão

Cauã Reymond e Fabio Assunção falaram sobre como lidam com a exposição e a fama e lembraram o exemplo da atriz Ana Paula Arósio em live no Instagram no último dia 4.

"A Ana Paula Arósio decidiu sumir. De vez em quando eu penso nisso, sabia, Fabio? Me dá umas loucuras, eu falo: 'cara, quer saber? Vou sumir, vou para algum lugar, abandonar a vida pública'. Se me der vontade eu volto e faço um trabalho como ator e tal", afirmou Reymond.

Cauã, então, questinou ao colega se já havia pensado em fazer o mesmo.

"Nunca tive vontade de parar de trabalhar. Essa vontade de ir para um rancho e ficar lá... Acho que a imprensa que lida com os atores de televisão poderia ser mais gentil e menos invasiva", respondeu Fabio Assunção.

Confira a live entre Cauã Reymond e Fabio Assunção abaixo: