50º aniversário de 'Imagine' é comemorado com projeção de letra em edifícios

Yoko Ono na Cidade do México em 03/02/2016. Foto: REUTERS/Edgard Garrido

LONDRES - A letra de Imagine, de John Lennon e Yoko Ono, foi projetada em edifícios de todo o mundo para comemorar os 50 anos transcorridos desde que o falecido Beatle lançou a música e o álbum homônimos.

Das Casas do Parlamento e da Catedral de São Paulo de Londres à praça Times Square de Nova York, Imagine all the people living life in peace irradiou para lembrar o aniversário a ser comemorado na quinta-feira.

Lennon lançou o álbum Imagine no dia 9 de setembro de 1971, e sua faixa-título é considerada há tempos uma das maiores canções de todos os tempos, de acordo com publicações de música.

"John teria amado isto. Imagine incorpora o que acreditávamos juntos na época", disse Yoko em um comunicado.

"Ainda estamos juntos agora, e ainda acreditamos nisso. O sentimento é tão importante agora quanto era quando foi escrito e lançado 50 anos atrás."

Imagine all the people living life in peace.#IMAGINE50☁️ Berlin, Germany. pic.twitter.com/g3Vn1ujXVu — Yoko Ono ☁️ (@yokoono) September 8, 2021

A letra também foi projetada na noite de terça-feira em Berlim, Tóquio e Liverpool, a cidade-natal de Lennon, espelhando uma campanha de projeção semelhante de Yoko há 20 anos.

Uma edição limitada do álbum Imagine como disco duplo em vinil branco será lançada na sexta-feira para marcar o aniversário.