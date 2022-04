'2 Step': Ed Sheeran vai lançar videoclipe gravado na Ucrânia e doar parte de renda para país

O cantor Ed Sheeran durante performance no Brit Awards, na O2 Arena, em Londres, em fevereiro de 2022. Foto: REUTERS/Peter Cziborra

O cantor Ed Sheeran vai lançar um videoclipe da música 2 Step, presente no álbum = (Equals), lançado em 2021.

O vídeo terá a participação do rapper Lil Baby, e os rendimentos com as visualizações no YouTube serão doados à Ucrânia, devido a guerra que o país enfrenta. A produção foi, inclusive, gravada em Kiev, capital ucraniana, em 2021.

"Filmamos o vídeo de 2 Step no ano passado em Kiev e, embora tenha sido minha primeira vez lá, rapidamente amei as pessoas e o lugar. Não havia sinal do horror que viria para a Ucrânia e meu coração está com todos lá", escreveu Sheeran na publicação, com um trecho do vídeo divulgado nesta terça-feira, 19.

"O vídeo sai na sexta-feira desta semana e os rendimentos das transmissões do YouTube irão para o apelo do DEC na Ucrânia", finalizou o artista em referência ao Disasters Emergency Comittee, comitê britânico que reúne 15 organizações de ajuda no Reino Unido.