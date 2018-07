15 anos depois, os Tribalistas estão de volta

Os Tribalistas Foto: Jorge Rosenberg / Divulgação

Você era fã das músicas Já Sei Namorar ou Velha Infância, que dominaram as rádios brasileiras no início da década passada? Então se prepare, pois temos boas notícias: os Tribalistas voltaram a se reunir para criar novas músicas.

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, os integrantes do grupo, se encontraram em março, mas ainda não têm mais detalhes sobre prazos ou novos projetos. O único álbum do grupo foi lançado há quase 15 anos, em 2002, e ocupou as primeiras posições das paradas de sucesso no Brasil e em alguns países da Europa.

Recentemente, alguns 'indícios' de que o grupo poderia estar voltando puderam ser vistos nas redes sociais, com Marisa Monte publicando um trecho da música Paradeiro, dos Tribalistas, em seu Instagram. Arnaldo Antunes usou as redes e aproveitou o dia 1º de abril para relembrar uma paródia do grupo feita no programa Casseta e Planeta, anos atrás.

"Os Tribalistas na verdade nunca se foram. Desde que lançaram o disco do trio, em 2002, Marisa, Arnaldo e Carlinhos já se reuniram diversas vezes e compuseram cerca de 30 canções que foram gravadas individualmente por eles mesmos ou por outros intérpretes. Em março, eles se reuniram novamente para trabalhar novas canções, mas sem planos nem prazos".

Atualizada 07/04, às 11:30

O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa cada um dos artistas envolvidos. A representante de Carlinhos Brown confirmou que eles têm se encontrado, mas disse que não há nada definido sobre o retorno do trio. A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de Arnaldo Antunes, mas não obteve resposta.