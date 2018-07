Zoológico é acusado de pintar burro como se fosse zebra no Egito

Borrões nas listras, manchas no rosto e orelhas pontudas causaram a desconfiança Foto: Pixabay/Yolanda

O Zoológico Internacional do Cairo, no Egito, está sendo acusado de pintar burros para que eles se passassem por zebras aos visitantes.

O caso veio à tona nas redes sociais quando o visitante Mahmoud Sarhan estranhou o visual dos animais e pediu para sua tia fazer algumas fotos para publicá-las em seu Facebook, chamando os funcionários de “estúpidos”.

O canal egípcio Extra entrevistou alguns veterinários, que confirmaram que os animais do local seriam, de fato, burros, o que foi negado pelos responsáveis do zoológico em entrevista ao portal Youm 7.

De acordo com a Fox News, as principais diferenças que podem ser observadas estão no fato de o animal possuir orelhas mais pontudas que as zebras, além de apresentar manchas na face e listras borradas.

Veja abaixo a publicação de Sarhan: