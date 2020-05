Youtubers: canais mostram cotidiano de pessoas com deficiência

O youtuber Tony Vaz, que se tornou cadeirante após contrair poliomelite, mostra dicas de exercícios para cadeirantes Foto: YouTube / Canal Vai Cadeirante / Reprodução

Com o objetivo de propor uma reflexão sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e aumentar a conscientização sobre o tema foi criado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, celebrado em 21 de maio. Como forma de abordar o tema, o YouTube realizou um levantamento de canais que falam sobre essa questão.

No site é possível encontrar youtubers que abordam a questão da deficiência e os vários tipos de deficiência que existem. Mariana Torquato, por exemplo, nasceu sem o antebraço esquerdo, e no seu canal Vai uma mãozinha aí? a criadora de conteúdo fala sobre os desafios das pessoas com deficiência no Brasil.

Toni Vaz, que se tornou cadeirante após contrair poliomielite, usa seu canal Vai Cadeirante para produzir conteúdos para ajudar outros cadeirantes e pessoas com deficiência. Já o professor universitário Léo Viturinno publica vídeos para ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Marcos Petry, no Diário de um Autista, fala sobre o tema e o universo do Transtorno do Espectro Autista.

Outros youtubers também possuem algum tipo de deficiência, mas o tema não é foco do canal. É o caso de Kitana Dreams, uma drag queen surda que usa o canal para abordar temas ligados ao mundo da beleza e ao universo LGBTQI+.

Confira a lista completa divulgada pelo YouTube:

- Vai uma mãozinha aí?

- Leandrinha Du Art

- Dani Amaral

- Visurdo

- Kitana Dreams

- Léo Viturinno

- Diário de um autista

- Vai Cadeirante

- Paola Antonini

- Um canal sobre autismo

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais