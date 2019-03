Youtuber vegana é filmada comendo peixe e é criticada por seguidores

A youtuber vegana Yovana Mendoza Ayres. Foto: Instagram/@rawvana

Yovana Mendoza Ayres, conhecida como Rawvana, é uma das figuras mais conhecidas da atualidade no YouTube por causa do ativismo vegano. No entanto, a imagem dela está abalada após o vazamento de um vídeo em que aparece prestes a comer um prato com pescado.

O vídeo foi feito pela amiga Paula Galindo, colombiana especialista em assuntos de beleza, durante uma viagem das duas para Bali, na Indonésia. Elas aparecem na mesa de um restaurante. Rawvana está em frente a um prato de salada e filé de peixe. Ao ser filmada, ela demonstra desconforto com a situação.

A imagem viralizou. Os internautas não perdoaram e fizeram uma série de comentários no vídeo. “É óbvio que ela queria tapar o prato, é evidente que ela queria esconder o pescado que estava no prato dela”, escreveu um seguidor. “Vegana made in Taubaté” e “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço” foram alguns dos outros comentários.

Assista ao vídeo:

Rawvana gravou um vídeo pedindo desculpas. “Sinto muito pela maneira como descobriram sobre a minha recente mudança de dieta. Comecei a incluir alimentos por causa das minhas condições de saúde”, justificou a youtuber.

VEJA MAIS: Conheça personalidades que aderiram ao veganismo