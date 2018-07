Youtuber muçulmano oferece abraços em Manchester para combater preconceito

Atitude de Baktash Noori foi consequência do preconceito gerado depois do ataque terrorista na cidade Foto: Instagram/ The Life of Bako

Baktash Noori, youtuber do canal Life of Bako, fez uma experiência contra a islamofobia em Manchester, onde ocorreu o ataque terrorista durante o show de Ariana Grande. Na opinião do jovem, casos como esse incentivam a generalização e a estereotipização das pessoas.

Assim, Noori se vendou e fez uma placa escrito "Sou muçulmano e confio em você. Você confia em mim o suficiente para um abraço?" e passou o dia de pé em frente a rua Market Street em Manchester, esperando que alguém o abraçasse.

No começo, as pessoas ficaram receosas, mas, depois de algum tempo, o youtuber ganhou muitos abraços e houve até fila para conseguir falar com ele. O resultado foi registrado em vídeo.

"Significa muito para mim, obrigado a todos que me deram um abraço. Tudo que acontece hoje, o que está nas notícias, a maioria do tempo, as pessoas erradas são culpadas. Elas são estereotipadas e discrimadas. Não façam o erro de um idiota representar uma comunidade maior, como nós [muçulmanos]", disse ao final da experiência.

Assista: