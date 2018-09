Youtuber morto em aula de educação física chega a 100 mil inscritos após campanha

O youtuber Gustavo Infanger Vincentin, de 15 anos, conhecido como Crowley, morreu durante uma aula de educação física na última segunda-feira, 26, em Vinhedo. Em sua homenagem, diversos fãs e youtubers fizeram uma campanha para que seu canal chegasse a um grande número de inscritos - já passou de 100 mil.

De acordo com o Jornal EPTV, Gustavo sofreu um mal súbito durante sua aula de educação física na manhã da segunda-feira, 26, no Sesi de Vinhedo e chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida.

O primeiro atendimento foi realizado por seu próprio professor, enquanto o serviço de emergência era acionado. O jovem não possuía nenhum tipo de impedimento para a realização das atividades físicas, de acordo com a entidade.

"Muito triste o que aconteceu, o YouTube perdeu um criador hoje", escreveu Felipe Neto. Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia, também se pronunciou: "Um youtuber chamado Gustavo Infanger, conhecido como Crowley, morreu hoje vítima de um mal súbito. Meus sentimentos à família do Crowley."

Através da hashtag #LutoCrowley, diversos internautas se mobilizaram para ajudar o canal de Gustavo a bater um grande número de inscritos. Alguns usuários relatam que haviam cerca de 78 mil antes do início da campanha. No momento de publicação desta matéria, Crowley, que fazia vídeos sobre o jogo Minecraft, possuía cerca de 177 mil.

Confira abaixo algumas das homenagens publicadas por outros youtubers e internautas:

Meus sentimentos a família do Crowley #LutoCrowley

Toda a força do mundo pros familiares.

Tristíssima a notícia do youtuber Crowley.

Meus sentimentos a toda família, amigos e inscritos do Crowley! #LutoCrowley

Eu queria desejar forças, energias positivas para a família e amigos do Youtuber Crowley <3 Meu pêsames. #lutocrowley

O mais triste é ver gente se aproveitando da morte do Crowley. Sei que muitos estão unidos para ele chegar a 1M, mas tem YouTuber que não pode ver uma deixa pra tentar ganhar com isso e o luto mesmo não tem... desejo a toda família a maior força do mundo, meus pêsames!