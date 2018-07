YouTuber holandesa tenta falar português e faz sucesso no Brasil

Foto: Reprodução/Youtube

A YouTuber holandesa Nienke tem 18 anos e está fazendo o maior sucesso no Brasil desde que postou um vídeo tentando falar português.

O conteúdo do canal NiceNienke tem de tudo. Desafios de maquiagem, vídeos sobre os pets da garota, histórias de viagem, dia a dia na escola e outras experiências de uma menina de 18 anos.

Nada com grandes chances de viralizar aqui no Brasil, até que a menina decidiu fazer um vídeo tentando falar português. Nienke usa um aplicativo que traduz suas frases do inglês para a nossa língua, e se dá mal. A garota dá muita risada e faz com que nós, tão acostumados com o idioma, ríamos junto com ela.

O vídeo não é o primeiro em que a holandesa tenta falar uma línga que não sabe. 'Tentando falar francês' teve mais de 500 mil visualizações e 'tentando falar espanhol' teve mais de 25 mil, mas 'tentando falar português' superou todos os outros vídeos do canal e foi visto mais de 520 mil vezes no YouTube.

Uma página brasileira no Facebook compartilhou um trecho, que já foi visto mais de 5 milhões de vezes. Os internautas brasileiros adoraram Nienke e encheram as redes da garota de comentários. "Eu fico meio triste que não falo português, porque não posso ler os comentários de todos vocês, então uso o Google Tratudor", disse em um vídeo de agradecimento. Ela ainda arriscou dizer um 'obrigado'. Veja: