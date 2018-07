Youtuber é surpreendida ao fazer primeira tatuagem

Desenho feito na perna da jovem carrega nome de usuário do Twitter de seu amigo Foto: https://www.youtube.com/watch?v=WqByNgyqglA&t=70s

A youtuber Elle Mills recebeu uma surpresa e tanto de seu amigo Tavian Palacios. Mills, uma estudante de 18 anos que se tornou popular no Youtube — com mais de 30 mil seguidores e 1,9 milhão de visualizações em seu canal —, faria uma tatuagem para dar início à série “first time”, que pautaria fatos que estão acontecendo a ela pela primeira vez.

A sua primeira tattoo, porém, seria escolhida pelo colega. “Pensei que não seria um vídeo emocionante se eu só fizesse a tatuagem e ficasse por isso”, disse ela. “Então, decidi que seria muito mais divertido se Tavian escolhesse.”

O resultado da tatuagem gerou grandes risadas. Para tatuar a perna da youtuber — o seu tornozelo, mais especificamente —, Palacios decidiu que se desenhasse um coração com o seu nome de usuário do Twitter (@tavianpalacios). A jovem, a princípio, ficou irritada com o amigo, mas depois disse que teria feito a mesma coisa a ele.

Confira no vídeo abaixo.