Youtuber desabafa após ser acusado de plagiar a própria música

O youtuber Paul Davids. Foto: Instagram / @pauldavidsguitar

O professor de música e guitarrista Paul Davids relatou um caso bizarro em seu canal de YouTube: ele teria recebido da plataforma uma notificação por infringir direitos autorais... de uma música de sua própria autoria.

"Em 28 de junho de 2016, eu escrevi, gravei e produzi uma música de fundo e fiz o upload em meu canal. Assim como todas as minhas músicas de fundo, eu mesmo a fiz - não quero me gabar, mas isso é relevante para a história. Eu ainda tenho inclusive o arquivo do projeto original e gravação das faixas no meu computador. Então, não há dúvida de que é uma música original minha", introduziu sobre o assunto.

Quase dois anos depois, no último dia 25 de junho, veio a surpresa: "Fui notificado por e-mail de que a música de fundo que eu havia escrito, produzido e feito o upload há dois anos, a minha música, havia sido flagrada por um método chamado Content ID."

"Alguém pegou minha música, adicionou vocais e guitarras, fez 'sua própria música', colocou-a no Spotify, YouTube, onde quer que seja, e eu sou noticiado por infringir direitos autorais?", questionou.

Em seguida, Paul conta que foi atrás do 'dono da música' pela qual estava sendo notificado, e contatou-o por meio de sua página no Facebook. De acordo com ele, tratava-se de um músico que afirmava ter mais de 20 anos de experiência.

O youtuber então enviou uma mensagem questionando se o músico estaria ciente de que teria usado uma das músicas de Paul como se fossem suas.

A resposta veio em sequência: "Olá Paul, eu não sabia. Eu fiz o download de alguns arranjos de guitarra de algum lugar do YouTube. Se isso era seu, eu peço desculpas. Você consideraria me deixar continuar a usá-la? Se não, eu posso regravá-la. Por favor, me informe como nós podemos resolver isso de uma forma pacífica, obrigado."

Paul conta que, já que não estava perdendo uma grande quantidade de dinheiro, não era uma música tão importante e o problema foi resolvido em questão de horas pela equipe do YouTube, após ela ter sido contatada, não tomou maiores providências, apenas enviou uma última mensagem ao colega.

"Você pode ficar com a música, mas, na próxima vez, você deveria pedir permissão antes de utilizar uma música que não é sua", escreveu.

"Se ele tivesse me pedido previamente, eu com certeza cederia a música para ele, e eu enviaria a faixa em melhor qualidade, em arquivo WAV, não uma porcaria de um excerto de 128-bit do YouTube", acrescentou.

Confira o vídeo de Paul Davids explicando a história abaixo [em inglês]. Caso queira comparar, a versão original da música começa em 1m09s, enquanto a outra pode ser ouvida aos 2m24s.