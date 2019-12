Youtuber de oito anos faturou mais de R$ 100 milhões em um ano

Youtuber Ryan Kanji possui canal em que testa brinquedos e produz conteúdos educativos Foto: Youtube / @Ryan's World

O youtuber Ryan Kanji, de oito anos, foi quem mais faturou no YouTube entre junho de 2018 e junho de 2019. De acordo com um levantamento da revista Forbes, a criança ganhou mais de US$ 26 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 100 milhões na cotação atual. O menino também liderou a lista divulgada em 2018, quando ganhou quase R$ 90 milhões.

O canal de Ryan, intitulado Ryan's World, ou O Mundo de Ryan, em português, foi criado pelos pais do menino em 2015, quando ele tinha apenas três anos de idade.

Hoje, o perfil já possui 22,9 milhões de inscritos e cerca de 35 mil reproduções de vídeos desde a sua criação.

Os vídeos do canal são voltados, principalmente, para testes de brinquedos, o chamado unboxing. Recentemente, o garoto passou a publicar vídeos educativos e com experimentos científicos.

Originalmente chamado Ryan Toy's Review, ou Resenha de Brinquedos do Ryan, o canal foi obrigado a mudar de nome após queixas de uma associação de consumidores. Na ocasião, os vídeos não informavam se o conteúdo era patrocinado por marcas de brinquedos.

No ranking de faturamento, Ryan ficou à frente do canal Dude Perfect, em que um grupo de jovens publica vídeos realizando ações improváveis e até perigosas, como acertar uma bola de basquete em uma cesta estando no topo de um edifício. O canal faturou US$ 20 milhões, aproximadamente R$ 80 milhões. O terceiro lugar foi ocupado pela russa Anastasi Radzinskaya, de cinco anos.

Confira a lista dos youtubers que mais faturaram no período analisado:

1 - Ryan Kaji, canal Ryan’s World: US$ 26 milhões

2 - Dude Perfect: US$ 20 milhões

3 - Anastasia Radzinskaya, canal Like Nastya : US$ 18 milhões

4 - Rhett e Link: US$ 17,5 milhões

5 - Jeffree Star: US$ 17 milhões

6 - Preston, canal Preston Arsement: US$ 14 milhões

7 (empate) - PewDiePie: US$ 13 milhões

7 (empate) - Markiplier: US$ 13 milhões

9 - DanTDM: US$ 12 milhões

10 - VanossGaming: US$ 11,5 milhões

Com informações da AFP

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais