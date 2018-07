YouTube transmitirá Coachella pela sétima vez seguida

Foto da edição 2013 do festival Coachella: transmissão em streaming do evento deste ano terá modo de visualização em 360°. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

O primeiro fim de semana do festival de música Coachella, realizado na cidade de Indio, na California, será transmitido ao vivo pelo YouTube pela sétima vez consecutiva.

O evento deste ano, que ocorrerá entre 14 e 23 de abril, tem line-up com Lady Gaga, Kendrick Lamar, Radiohead e Lorde, entre outros artistas. A organização ainda não disse quais shows, no entanto, estarão na transmissão. As informações são da revista Variety.

A transmissão ocorrerá por meio do canal do festival. Para acompanhar os shows, os espectadores poderão escolher entre três opções de canais ao vivo e terão, ainda, um modo para visualização de 360°. Como novidade, os usuários também receberão avisos de quando suas estrelas favoritas estiverem prestes a entrar no palco.

Segundo a revista, pela primeira vez o streaming será feito a partir da tenda Yuma, onde se realizam apresentações de música eletrônica.