YouTube é acusado de ocultar clipes com temática LGBT dos resultados de pesquisa

Internautas reclamam de 'modo restrito' do YouTube, que oculta vídeos com temática LGBT. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Desde o último domingo, 19, internautas lotaram o Twitter com a hashtag #YoutubeIsOverParty (festa de encerramento do YouTube). A razão da revolta é que a plataforma estaria ocultando vídeos com temática LGBT nos resultados de busca no Modo Restrito.

Segundo a assessoria do YouTube, "o modo restrito é um recurso opcional usado por um conjunto muito pequeno de usuários que querem ter uma experiência mais limitada no YouTube. Alguns vídeos que abordam assuntos como saúde, política e sexualidade podem não aparecer para usuários e instituições que optarem por usar este recurso". Por conta disso, conteúdos que abordem a temática LGBT são filtrados.

Em teste feito pelo E+, alguns clipes que são ocultados na busca no Modo Restrito são Todo Dia, de Pablo Vittar e Rico Dalasam, e alguns de Lady Gaga, além de vídeos da Banda Uó e episódios da websérie Girls In The House.