XXXTentacion agrediu ex-namorada e esfaqueou oito pessoas, revela áudio

XXXTentacion. Foto: Instagram / @x.young.dagger.dick.x

Conhecido por frases e comportamentos agressivos, o falecido rapper XXXTentacion, vítima de um assassinato em junho deste ano, agrediu a ex-namorada e esfaqueou oito pessoas.

A informação foi confirmada pelo site Pitchfork na terça-feira, 23, após obter uma fita gravada secretamente em que o músico conversava com detentos dentro do presídio, em outubro de 2016.

Num trecho, ele ameaça sua ex-namorada: "eu coloquei minha fonte de felicidade em outra pessoa, o que foi um erro inicialmente, certo? Mas, ela vacilou em todas as ocasiões até agora. Até que eu comecei a f***-la, porque ela errou [comigo] e agora ela está com medo", disse. "Eu vou matar essa v**** se ela brincar comigo", completou.

Além disso, ele confessa a autoria de um crime na Flórida, Estados Unidos, cometido em 2016: "eu estou no New York Times por esfaqueamento. Eles disseram três pessoas, mas esfaqueei oito".

A fita tem 27 minutos e foi entregue à Pitchfork pela equipe do gabinete do promotor do estado de Miami. De acordo com a autoridade, a defesa e a promotoria consideraram as falas de XXXTentacion uma confissão.