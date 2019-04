Walking Tour em São Paulo dá acesso exclusivo ao Teatro Municipal

Edição do Walking Tour perto do Shopping Light, no centro de São Paulo. Foto: Cedida pela assessoria do Shopping Light

Visitar os pontos turísticos da cidade de São Paulo é mais do que um momento de lazer, é conhecer a história dessa metrópole de 465 anos. A fim de manter viva essa longa trajetória e estimular passeios culturais pelo município, o programa Walking Tour é realizado todo último domingo de cada mês, gratuitamente, e agora conta com novidades.

Realizado pelo Shopping Light, localizado no antigo prédio da empresa de energia Light, tombado pelo Patrimônio Histórico, o evento dará acesso exclusivo ao Teatro Municipal e tem a parceria da Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo.

A próxima edição ocorre neste domingo, 28, a partir das 10h, e a caminhada tem duração de 2h30min. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia por e-mail ou telefone (mais informações abaixo). Não há número limitado de vagas e as inscrições podem ser feitas até sábado, 27.

O tour tem a presença de um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, que promove o passeio em português e em inglês. O percurso segue pelos principais pontos turísticos do centro da cidade como Teatro Municipal, Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú, Prefeitura de São Paulo, Edifício Martinelli, Edifício Altino Arantes, Rua 15 de Novembro, Bolsa de Valores, Mosteiro de São Bento, Biblioteca Municipal, Largo da Memória, entre outros.

Na passagem por esses pontos, os participantes conhecerão a história e curiosidades dos espaços. A visita se encerra no rooftop do Shopping Light, que possui uma vista privilegiada do Vale do Anhangabaú.

O ponto de encontro é na Rua Martins Fontes, 71, no centro da cidade. É recomendada a chegada com 15 minutos de antecedência ao local.

Serviço

Walking Tour

Data: domingo, 28 de abril de 2019

Ponto de encontro: recepção do Novotel Jaraguá (Rua Martins Fontes, 71, centro)

Horário: das 10h às 12h30 (recomendado chegar ao local com 15 minutos de antecedência)

Preço: gratuito

Inscrições: (11) 3154-2299 ou recepcao.light@gazitbrasil.com