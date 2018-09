Vovô de 111 anos inspira sedentários e pratica esportes todos os dias nos EUA

Idoso de 111 anos domina a prática do ioga e se exercita todos os dias. Foto: Facebook / Linda Hsia

O chinês Henry Tseng, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem 111 anos e se tornou um exemplo para quem deseja ter hábitos saudáveis. Mesmo com a idade avançada, ele pedala sua bicicleta ergométrica todas as manhãs por meia hora, pratica ioga e aperta bolas de estresse para fortalecer a musculatura, de acordo com o jornal britânico Daily Mail Online.

Sua filha, Linda Hsia, afirma que seu pai sempre teve o costume de se exercitar e, aos 71 anos, começou a fazer academia num clube. Além disso, Henry Tseng sempre se recusou a beber ou fumar e, durante a juventude, praticou natação e esportes ao ar livre.

Na década de 1950, quando ainda morava em Hong Kong, na China, o idoso e sua esposa - que faleceu aos cem anos, em 2013 - tiveram aulas de ioga. O casal levou a técnica adiante, e Tseng a pratica até hoje.

Para manter o ânimo, o senhor tem uma alimentação regrada, mas com algumas regalias de vez em quando. Pela manhã, ele come dois ovos cozidos, frutas, meia tigela de cereais ou aveia e um pão com manteiga. No almoço, gosta de variar entre comida chinesa, mexicana e italiana, mas, às vezes, opta por um lanche do McDonald's. Já no jantar, costuma comer frango assado, carne de porco desfiada, carne moída, sopa ou omelete.