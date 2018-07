Voluntários resgatam animais após incêndio na Grécia; confira

Vista aérea de árvores e casas queimadas no vilarejo de Mati, Grécia Foto: Antonis Nicolopoulos / Eurokinissi / Reuters

Um grupo de voluntários procurou e salvou alguns animais na localidade de Mati, na Grécia, uma das mais afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu Atenas e cidades vizinhas nos últimos dias.

Segundo a última contagem, a catástrofe já deixou 79 mortos e 187 feridos. Na cidade de Pikermi, moradores locais estão doando comida, remédios e aparatos médicos para ajudar os animais feridos. Alguns auxiliaram inclusive no resgate deles.

O voluntário Manos Pintzis registrou o momento em que presta auxílio a um cão e a uma cobra. Assista abaixo:

A página Vets4Life também publicou algumas fotos de doações recebidas e um gatinho que está recebendo cuidados após ter sido resgatado.

Incêndio na Grécia

O incêndio na Grécia começou com queimadas na região florestal, nos arredores de Atenas, e se espalhou com a onda de calor que atinge a Europa.

Em algumas localidades, as pessoas se dirigiram até o mar para escapar dos efeitos do fogo. Países europeus estão auxiliando os gregos com o envio de equipamentos e equipes de resgate, mas não puderam evitar o que já se considera na imprensa local como uma “tragédia nacional”.