Voluntários fazem baile de cachorros idosos para promover adoção 

É difícil que cães mais velhos sejam adotados de abrigos. Para ajudá-los a encontrar um lar, voluntários organizaram um baile de cachorros 'idosos' na Flórida, Estados Unidos. O evento ocorreu no The Dog House of Safety Harbor, loja para pets que doa uma parte de seus itens para animais resgatados.

Os convidados, cachorros levados por instituições que os tiram das ruas, tinham entre 5 e 15 anos e foram vestidos à caráter para o baile. Terry Meeks, uma das criadoras do evento, afirma que esse cães têm as histórias mais ricas e os melhores temperamentos. "Eles precisam viver o resto de suas vidas em um lar estável e com amor", opinou.

Havia um tapete vermelho no evento: ao chegarem os cães desfilavam e mostravam o que estavam vestindo. No baile, os pets conhecerem possível adotantes.

Os cães presentes também concorreram ao prêmio de rei e rainha do baile. O eleito foi Tye, uma mistura de Chihuahua de oito anos que está no abrigo há nove meses. A rainha foi Nina, mistura de pit bull que tem 10 anos. Ela estava na fila da eutanásia do serviço animal de Tampa, mas foi resgatada antes.

Mais de 40 cachorros foram ao evento e 6 foram adotados, mas ainda há pedidos em curso.