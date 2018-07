'Vocês não merecem ser pais', teria dito empresa a casal após confusão

. Foto: Reprodução/ Facebook

O casal inglês Charlotte e Dean Coutts, que recentemente perdeu o bebê que estava esperando, alegou que uma empresa de limpeza de carpetes disse que não nascer foi o melhor que poderia ter acontecido.

Tudo começou quando os dois marcaram um horário com a Clean Carpets Plymouth, mas cancelaram duas horas depois, quando Charlotte começou a passar mal e teve de ser levada ao hospital. Duas semanas depois, a empresa entrou em contato para perguntar se eles gostariam de remarcar o horário.

Em prints da conversa postadas no Facebook de Charlotte, ela mostra que, ao dizer que não tem interesse em remarcar naquele momento, a empresa afirma que ela terá de pagar uma taxa, aí a confusão começou: teoricamente, ela precisaria cancelar o serviço com 48 horas de antecedência. O casal argumenta que não tinha como fazer isso, pois o que aconteceu foi um imprevisto, além de ter marcado menos de 24 horas antes do serviço.

Na conversa, o representante da empresa pelo Facebook trata mal o casal e fala de forma irônica, o que piora a situação. Em seu perfil, Charlotte revelou toda a história e, por fim, disse que quando seu marido falou com a Clean Carpets Plymouth pelo telefone, o responsável disse: "Chegamos à conclusão que a melhor coisa aconteceu com seu bebê, porque vocês não merecem ser pais".

A história, divulgada no último dia 5, tomou grandes proporções na mídia local e muitos internautas começaram a entrar no perfil da empresa para reclamar. A equipe do E+ tentou entrar em contato, mas pagina da Clean Carpets Plymouth foi apagada e o site está fora do ar.

Veja os prints da briga entre Charlotte e Dean e a empresa (em inglês):