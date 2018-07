Você viaja para ver shows? Saiba quais são os eventos preferidos dos brasileiros no exterior

Foto: Reprodução/Pixabay

Todo mundo já está cansado de ouvir que o Brasil não recebe grandes shows de outros países. Muita gente viaja horas para ver suas bandas preferidas em outros lugares. Mas você sabia que o segundo evento mais procurado pelos gringos aqui no Brasil foi exatamente um festival musical? O Tomorrowland que aconteceu em Itu neste ano só perdeu para o carnaval no número de estrangeiros que usaram a plataforma TicketBis para adquirir ingressos de eventos no País.

Nossos hermanos, os argentinos, foram os que mais usaram a plataforma para comprar entradas em grandes eventos brasileiros, seguidos pelos chilenos e os estadunidenses. Pasmem: os japoneses não ficaram muito atrás, e estão em quinto lugar. Isso que as Olimpíadas nem entram nessa conta.

Já os brasileiros, claro, preferem ver futebol. Olha só a lista dos eventos mais procurados em 2016 no TicketBis pelo nosso País:

1) Champions League Final 2016 (Itália)

2) Champions Fase de grupos: Barcelona X Manchester City (Espanha)

3) Moto GP 2016 (Argentina)

4) Champions Fase de grupos: Real Madrid X Legia (Espanha)

5) La Liga - Barcelona X Real Madrid (Espanha)

Os dados não refletem a compra total de ingressos, mas dão uma boa noção do que os gringos gostam de assistir por aqui. Isso porque o TicketBis é uma empresa do StubHub, a maior plataforma de compra e (re)venda de ingressos no mundo. Funciona assim: você compra ingressos para um evento mas não vai poder ir. É só entrar na plataforma, fazer o cadastro e anunciar o preço. O StubHub, que é do eBay, cuida da transação, que é feita tanto na moeda de quem está comprando quanto na de quem está vendendo, e garante que o comprador não vai se dar mal. Se a entrada for falsa, o vendedor é fortemente penalizado, explica a diretora de comincação coorporativa do StubHub, Johnna Hoff. Nesses casos, o comprador ganha outro ingresso ou seu dinheiro de volta.

Cada pessoa pode vender no máximo dez ingressos por evento, e os preçoas variam bastante. Natalia Sepulveda, gerente de comunicações globais da TicketBis, relata que, no show do Black Sabbath em São Pualo, um ingresso chegou a ser vendido por 6 euros - algo em torno de R$ 20. Mas os preços podem ir longe. Para a turnê de Justin Bieber, a entrada custa R$ 420 na revenda oficial para a cadeira inferior no show do dia 01/04/17 em São Paulo. Já no StubHub, o preço chega a mais de R$ 3 mil. Na hora do desespero, tem quem pague.